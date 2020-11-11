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Bakan Koca'nın teklifi kabul edildi; DSÖ, 2021'i 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan etti

11 Kasım 2020 18:13

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önerisini kabul ederek, 2021 yılını tüm dünyada 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan etti.

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