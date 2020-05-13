Bakan Koca'nın Mustafa Koçak, Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'le ilgili soru önergesine yanıtı ölümlerden sonra geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açlık grevindeki Mustafa Koçak, Helin Bölek ve İbrahim Gökçek ile ilgili soru önergesini her üçü de ölüm orucunda yaşamını yitirdikten sonra yanıtladı. Bakan Koca verdiği yanıtta, hayatını kaybeden Koçak, Bölek ve Gökçek'in zorla beslendiklerine ve kötü muameleye uğradıklarına yönelik iddiaları inceleyeceklerini söyledi.

üç ismin kendi iradeleri dışında tıbbi müdahaleye maruz kaldığını iddiası vardı

HDP Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, 23 Mart’ta TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesinde, o dönem açlık grevinde olan Mustafa Koçak, Helin Bölek ve İbrahim Gökçek’in durumunu Meclis gündemine taşıdı. HDP’li Kaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle hazırladığı önergesinde üç ismin kendi iradeleri dışında tıbbi müdahaleye maruz kaldığını ifade etti ve bu durumun evrensel insan hakkı normlarına göre insan hakkı ihlali olduğunu bildirdi. Kaya ayrıca bu durumun açlık grevindeki kişilerin zihinsel ve bedensel tahribatına neden olduğunu ifade ederek sorumlular hakkında soruşturma açılıp açılmadığını sordu.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 günlük yasal süre içerisinde soru önergesine yanıt vermedi. Bu süreçte önce 3 Nisan’da Helin Bölek yaşamını yitirdi. 24 Nisan’da ise Mustafa Koçak öldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı soru önergesine 6 Mayıs’ta yanıt verdi. Bu yanıt, HDP’li Kaya’nın eline 7 Mayıs’ta İbrahim Gökçek hayatını kaybettikten günler sonra ulaştı.