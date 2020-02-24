Bakan Koca'nın kurucusu olduğu vakfa bağlı yapılacak mega Medipol hastanesi için 112 metre yükseklik izni verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’ne bağlı, Türkiye’nin en büyük özel sağlık yatırımı olarak duyurulan Bağcılar Medipol Mega Hastaneler Kompleksi’nde 12 metre tartışması yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2012 yılında meclis kararıyla 100 metre yükseklik sınırı koyduğu binaya AKP’li Bağcılar Belediyesi 112 metre yükseklik izinli ruhsat verdi. İnşaatta inceleme yapan İBB yetkililerinin Bağcılar Belediyesi’nden bu durumu açıklamasını istediği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu İstanbul Medipol Üniversitesi Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı’na (TESA) bağlı, Bağcılar Göztepe Mahallesi’nde Medipol Mega Üniversite Hastanesi inşa edildi. Türkiye’nin en büyük özel sağlık yatırımı olarak duyurulan Medipol Mega Hastaneler Kompleksi kapsamında genel, onkoloji, kalp-damar cerrahisi ve diş hastaneleri açıldı. Hastanenin ön cephesinde projeyle bir bütün olarak heliport alanı da tasarlandı. Bu komplekste bir de ek bir bina inşaatı başladı ve sürüyor.

Cuımhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre İBB’nin 13 Ocak 2012”de gerçekleşen meclis toplantısında ek inşaatın da bulunduğu Göztepe Mahallesi’ndeki binalar için uzunluk 100 metre ile sınırlandırıldı. Kompleks içinde başlayan ek bina 7 bodrum kat (1 kat asma bodrum) + zemin + 29 normal kat seviyesinde inşaa edildi ve toplam 112.40 metre yapıldı. Bağcılar Belediyesi’nin söz konusu bu binaya 21 Haziran 2019 tarihinde yol kotu 112.40 metre yüksekliğinde ruhsat verdiği öğrenildi. İBB yetkilileri geçen günlerde inşaat sürerken binada incelemelerde bulundu. İnşaatta 100 metre sınırına uyulmadığını tespit eden İBB yetkilileri ilçe belediyeye 100 metre sınırı varken neden 112 metre izinli ruhsat verdiklerini sordu ve bunu açıklamasını istedi.