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Bakan Koca: İstanbul yakında yeni bir hastaneye sahip olacak

10 Ekim 2020 19:52

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul’un yakında yeni bir hastaneye sahip olacak" dedi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla, yeni hastaneyi ziyareti sırasındaki fotoğrafları paylaşarak, “İstanbul yakında yeni bir hastaneye sahip olacak. Seyrantepe’deki binamız büyük oranda hazır. İncelemelerde bulunduğumuz binanın kapalı alanı 172 bin 825 metrekare. 163 poliklinikle hizmet verecek olan hastanemiz 620 yataklı, 84 yoğun bakım yataklı planlandı. Ameliyathane sayısı 24” ifadelerini kullandı.
 

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