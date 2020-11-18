Bakan Koca: İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti" uyarısında bulunurken, İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerdeki artış trendinin neredeyse bütün ülkeye yayılmış olduğunu söyledi. Koca, "Bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz oldu" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, gazetecilerin dünkü kısıtlamaların ardından tedbirlerin daha da sıkılaşacağı yönündeki iddiaları sorması üzerine, bundan sonraki dönemde alınacak tedbirlerin pandeminin seyriyle ilgili olacağını söyledi. Bakan Koca, "Şu dönemde 83 milyon vatandaşımızın, alınan tedbirler noktasında hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Dolayısıyla hep birlikte mücadeleyle ancak bunu düşürebiliriz, bunun üstesinden gelebiliriz. Tedbirlere uymak şartıyla ben yeni tedbirlerin devreye girebileceğini düşünmüyorum. Ama bu tedbirlere uyum gösterilmez, aynı hassasiyet gösterilmezse yeni tedbirler kaçınılmaz olabilir" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti. Bugün itibarıyla dünyada pozitif vaka sayısı 55 milyon oldu. Ölüm sayısı ise 1 milyon 326 bini geçti. Hali hazırda 100 bini aşkın ağır vaka hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor" dedi.

Bakan Koca, "İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumdadır. Bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur" diye konuştu.

Bakan Koca, "Görünen o ki, hayatımızı bir süre daha sıkı bir disiplin altına almak zorundayız. Dünyaya paralel olarak ülkemizde de 16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlayarak insan denemelerine başlamıştır. Çin ve Almanya kaynaklı aşıların ülkemizde de faz çalışmaları devam etmektedir. Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Bize düşen, bu süreci güvenli bir şekilde atlatabilmektir açıklamasını yaptı.

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