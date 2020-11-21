Bakan Koca: İstanbul'daki artış kontrol altında

Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da olduğuna sık sık dikkat çeken ve İstanbul'daki vaka artışı konusunda uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çabalarımızın sonuç vermeye, artış kontrol altında" dedi.
Bakan Fahrettin Koca, İstabul'daki sağlık yöneticileriyle yapılan değerlendirmede, "çabaların sonuç vermeye başladığını" söyledi.
Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız. Artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı" dedi.