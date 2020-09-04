Bakan Koca ile görüşen TTB Başkanı Adıyaman: Bize gelen rakamlar ile tabloda açıklanan rakamların farklı olduğunu söyledik

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman , Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmelerinde, aile sağlığı merkezlerinde çalışan aile hekimlerinin raporlu olduklarında maaşlarında yapılan kesintiye ilişkin durumun en kısa zamanda halledileceğini öğrendiklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman ve beraberindeki yetkilileri Bakanlık'ta kabul etti.

Sinan Adıyaman, basına kapalı yapılan görüşmenin ardından Bakanlık binası önünde yaptığı açıklamada, Bakan Koca'ya pandeminin geldiği son durum, virüsün hızlı şekilde yayılması ve pandeminin kontrolünün elden kaçırıldığı yönündeki fikirlerini ilettiklerini söyledi.

Adıyaman, "Aile sağlığı merkezlerinde çalışan aile hekimlerinin rapor aldıkları zaman maaşlarında kesinti oluyordu. Yaptığımız görüşme sonunda bunun en kısa zamanda halledileceğini öğrendik. Bu çok sevindirici bir haber. Ayrıca Kovid-19 ile mücadele eden uzmanlar, asistanlar, aile hekimleri ve diğer hekimlerin ücretleri ile ilgili 1 Ağustos itibarıyla bir düzenleme yapıldığını öğrendik" diye konuştu.

Bakan Koca'ya pandemiye ilişkin kendilerine gelen rakamlar ile tabloda açıklanan rakamların farklı olduğunu, kendilerine daha fazla verinin ulaştığını illettiklerini belirten Adıyaman, bazı vali ve belediye başkanlarının bu konudaki sözlerini dile getirdi. Adıyaman, "Bakan Koca, özellikle riskli bölgelerde çalışan tüm sağlık çalışanları için rutin testlerinin yapılmasına sıcak baktı ve bu konuda talimat verdi." dedi.