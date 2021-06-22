İllere göre haftalık vaka sayısını gösteren harita güncellendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaştı.

Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek." ifadesini kullandı.

Her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu.

Haritaya göre; Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok Koronavirüs vakası görülen iller oldu. En az vaka görülen iller ise Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman ve Edirne oldu.