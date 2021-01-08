Bakan Koca, “Evlilik öncesi gen araştırması” yapılacağını duyurmuştu; SMA Bilim Kurulu üyesi Doç. Bektaş merak edilen soruları yanıtladı

Sağlık Bakanlığı SMA Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Bektaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı evlilik öncesi gen araştırması uygulamasının devlet tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Bektaş, bu taramanın sonucunun kesinlikle evlilik için yasal bir engel oluşturmayacağını ifade ederek, bunun bir önlem adımı olduğunu kaydetti. Bektaş, hastalık durumunu öğrenen kişilerin yardımcı üreme teknikleri ile çocuk sahibi olabilme yoluna gidebileceklerini de ekledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Ocak’ta yaptığı açıklamada SMA hastalığının tedavisine ilişkin çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Bakan Koca, “Bundan sonra tüm evlilik öncesinde aile adaylarına gen taraması da yaparak tedbir alınacak ve ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene, mevcut hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.