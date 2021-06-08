Bakan Koca duyurdu: Aile hekimleri de BioNTech aşısı yapmaya başlayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının devlet hastaneleri ve özel hastanelerin ardından, aile hekimleri tarafından da yapılabileceğini duyurdu.

Koronavirüs'e karşı geliştirilen BioNTech aşısı Türkiye'de de uygulanmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin" dedi.

Türkiye 120 milyon doz aşı anlaşması yapmıştı

Bakan Koca, BioNTech firmasının kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in de katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, Türkiye'ye 4 ay içinde 120 milyon doz BioNTech aşısı geleceğini duyurmuştu.

Bakan Koca, “Bugün özellikle Uğur hocamızın bazı görüşlerini bizzat kendisinden duymanızı istiyoruz. Uğur Hocam 27 Aralık’ta ilk sözleşmemizi yapmıştık ve ondan 3 ay önce başlayan görüşmelerimiz olmuştu ve bu süreçte neredeyse haftada en az 2 kere telefonla görüşmelerimiz oldu. Çok büyük gayret gösterdiniz. Öncelikle 1 milyondan başlayarak 4,5 milyona sonra opsiyonel olarak, 30 milyona sonra 60 milyona devamında 90 milyona ve en son 120 milyon dozluk anlaşma sizlerin yoğun gayret, efor ve çabanızla imzalanmış oldu” ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Uğur Şahin da, “Türkiye’ye haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz, ağustos ve eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz” dedi. Şahin, bu konuda son iki haftadır ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını belirterek, “Allah’ın izniyle aşıları zamanında Türkiye’ye getireceğiz” diye konuşmuştu.