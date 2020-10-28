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Sağlık

Bakan Koca duyurdu: 12 bin sağlık personeli alınacak

28 Ekim 2020 22:17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 12 bin sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu.

İstanbul’da gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca açıklamaları sırasında sağlık personeli alımı da yapılacağını sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Önümüzdeki hafta muhtemelen Kasım ayının ilk haftası için 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum" ifadesini kullandı. 

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