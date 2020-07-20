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Bakan Koca: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin

20 Temmuz 2020 21:34

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  Trabzon'da gelin dâhil, bir kına gecesine katılan 35 kişinin karantinaya alındığını ve düğünün ertelendiğini belirterek, "Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin" dedi. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır'da iki gün önce yapılan düğünde, 70 kişinin kol kola ve maskesiz halay çektiği öğrenildi. Trabzon'da ise gelin dâhil, bir kına gecesine katılan 35 kişi karantinaya alındı; düğün ertelendi. Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin" ifadelerini kullandı. 

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