Bakan Koca: Doktorun katil zanlısının en ağır cezayı alması için her türlü girişimi yapacağız

ANKARA, (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, ruh ve sinir hastalıkları uzmanı Dr. Fikret Hacıosman\'ın İstanbul\'da çalıştığı özel hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili, \" Zanlının en ağır cezaya çarptırılması için bakanlık olarak hukuki her türlü girişimi yapacağız. Üzüntümüz tarifsiz. TBMM\'nin yasama döneminin ilk gündemlerinden biri konuyla ilgili yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi olacak\" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Mar del Plata\'da düzenlenecek G-20 Sağlık Bakanları Toplantısı\'na katılmak için Arjantin\'e gitmek üzere Esenboğa Havalimanı\'na geldi. Bakan Koca, ruh ve sinir hastalıkları uzmanı Dr. Fikret Hacıosman\'ın görev yaptığı İstanbul Bahçelievler\'deki özel hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Koca, \"Öncelikle değerli meslektaşımıza rahmet, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı diliyorum. Meslektaşlarımızın güvenli bir ortamda hizmet vermelerini sağlayacak, şiddeti caydıracak ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını temin edecek düzenlemelerin TBMM\'nin öncelikli gündemi arasında yer alacağını, bakanlık olarak bu konunun etkin ve yakın takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum\" diye konuştu.

\'HER TÜRLÜ HUKUKİ GİRİŞİMİ YAPACAĞIZ\'

Hastanenin başhekimiyle konuşup, ayrıntılı bilgi aldığını, Fikret Hacıosman\'ın eşi Mutlu Hacıosman ile telefonda görüşerek, taziyelerini bildirdiğini belirten Koca, \"Biraz önce Mutlu hanımı arayıp, başsağlığı dileğinde bulundum. Acılarını paylaştığımızı, zanlının en ağır cezaya çarptırılması için bakanlık olarak hukuki her türlü girişimi yapacağımızı, konunun yakın takipçisi olacağımızı kendilerine ifade ettim\" dedi.

\'İLK GÜNDEM, YASAL DÜZENLEME OLACAK\'

Meclis\'te, yeni yasama döneminin ilk gündemlerinden birinin, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulayanlarla ilgili yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi olacağını vurgulayan Koca, \"Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son halkası olan bu menfur hadise karşısında üzüntümüz tarifsizdir. Bu böyle süremez. TBMM\'nin yasama döneminin ilk gündemlerinden biri konuyla ilgili yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi olacaktır. Ayrıca içişleri ve adalet bakanlıklarıyla da koordineli olarak hukuki ve icrai çalışmalarımızı sürdürüyoruz\" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, açıklamalarının ardından Arjantin\'in Mar del Plata kentine gitmek üzere uçakla yola çıktı.