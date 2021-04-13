Bakan Koca dikkat çekmişti; Sinop'ta vakalar 4 kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda hastane doluluk oranlarıyla ilgili, “Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize’de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80’in üzerinde” dedi. Yoğun bakımdaki doluluğun yüzde 80'i aştığı öğrenilen Sinop'ta vakalar 4’e katlandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 8-14 Şubat tarihleri arasında açıkladığı ilk verilere göre vaka sayısının 100 binde 79,52 olarak kaydedildiği Sinop'ta, 15-21 Şubat verilerinde vaka sayısı yüz binde 83,62 olmuştu.

Rakamlar 20-26 Şubat tablosunda 160,03'e, 27 Şubat-5 Mart tablosunda 314,15'e, 6-12 Mart tablosunda 345,56'a yükseldi. 13-19 Mart tablosunda 309,06 olarak düşüş kaydetse de devamında, 20-26 Mart tablosunda 354,80'e ve son açıklanan 27 Mart-2 Nisan tablosunda 360,34'e yükseldi.

Yüz binlik rakamlar 216 bin 460 olan il nüfusuna oranlandığında ilk verilerde 172 olan vaka sayısı, 15-21 Şubat'ta 181’e, 20-26 Şubat'ta 346'a, 27 Şubat-5 Mart'ta 680'e, 6-12 Mart'ta 748'e yükseldi.

13-19 Mart'ta 669'a düşse de, 20-26 Mart'ta 768'e ve son açıklanan 27 Mart-2 Nisan'da ise 778'e yükseldiği tespit edildi.

TIKLAYIN | Sağlık Bakanı Koca, "Yeni bir pik dönemindeyiz" dedi; Ramazan'daki kısıtlamalar için kabineyi işaret etti