Bakan Koca'dan sosyal medya kullanıcılarına çağrı: Salgına karşı tedbirleri hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya kullanıcılarına, "Bugün profilinizden siz de bir tedbir mesajı verin. Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın" çağrısını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Bugün profilinizden siz de bir tedbir mesajı verin" çağrısını yapan Koca, "Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın. Bilip de uymayanlar için elden geldiğince etkili olsun" diye yazdı.