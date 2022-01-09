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Sağlık

Bakan Koca'dan sağlıkta şiddet tepkisi: Toplumun tamamını ilgilendiriyor

"Hizmet alırken gösterdiğiniz tutumla yanımızda yer alın"

09 Ocak 2022 00:40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlıkta şiddetin ağır bir soruna dönüştüğü koşullarda yaşananlar toplumun tamamını ilgilendiriyor” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kendisi ya da bir yakını tedavi görmeyen kişi var mı? Sağlıkta şiddetin ağır bir soruna dönüştüğü koşullarda yaşananlar toplumun tamamını ilgilendiriyor. Şiddetin hedefi çalışanlarımızla birlikte hastalar ve sizlersiniz. Hizmet alırken gösterdiğiniz tutumla yanımızda yer alın” ifadelerini kullandı.

 
 
 
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