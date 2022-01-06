Bakan Koca'dan Omicron uyarısı: Yapılması mecburi olmayan görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Covid-19 vaka sayısının 66 bini geçmesinin ardından Twitter'dan uyarıda bulundu.

Koca, "Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim" dedi.

Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada Omicron'un Türkiye'de hızla yayıldığını, 10 günde İstanbul'daki vakaların 5 katına çıktığını söylemişti.