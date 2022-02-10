Bakan Koca'dan Koronavirüs'e yakalanan Bakan Kurum'un sağlık durumu hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs'e yakalanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Koca, "Şu an sağlık durumu iyi. Omicron varyantıyla daha kolay yayılan bu hastalığı kısa sürede ve hafif geçireceğine inanıyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, çok kıymetli arkadaşım Murat Kurum’a bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Şu an sağlık durumu iyi. Omicron varyantıyla daha kolay yayılan bu hastalığı kısa sürede ve hafif geçireceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.