Bakan Koca'dan Koronavirüs açıklaması: Dünya Sağlık Örgütü ülkemizin aldığı önlemleri takdir etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizde bu virüs karşı ciddi bir hazırlığın olduğu görülecektir. Hatta Dünya Sağlık Örgütü, ülkemizin aldığı tedbirleri takdir eden bir açıklama da yapmıştır." dedi.

Koca, "Çin’de görülen vaka sayısı 14 bin 628’dir. Dün başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın hiçbirinde hastalık belirtisi yok. Uzun süredir orada yaşayan vatandaşlarımız izole biçimdeydi. 14 gün sonra normal hayatlarını dönecektir. Uçaktaki herkes hastanemizde takip edilmektedir. Burada herhangi bir olumsuzluk yoktur." diye konuştu.

Koca, "Vatandaşlarımızı da güncel olarak bilgilendirmektedir. Yarın okullar açılıyor, ailelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum yoktur. Bugüne kadar hiçbir vatandaşımızda Koronavirüs görülmemiştir. Mevsimsel gribin etkili olduğu bu dönemde daha bilinçli davranılması gerekiyor. Bugüne kadar toplam çalışılan 103 örnek oldu." ifadesini kullandı.

Koca, "Ayrı izole ortamda, tek kullanımlı malzemeler kullanılıyor gözetim altındalar. Biz yarın numune sonuçlarını açıklamış oluruz. 14 günlük karantina süresi kısalabilir. Dünya Sağlık Örgütü virüsü tanıdıkça bilgilerini güncelliyor." düşüncelerini dile getirdi.