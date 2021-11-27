Bakan Koca'dan İyi Parti lideri Akşener'e 'Avrupa'dan hasta kabulü' yanıtı: Üzerinde siyaset yaptığınız konu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin ihtiyaç halinde Avrupa ülkelerinden Covid-19 hastalarının alınacak olmasına tepki gösteren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa’da yaşayan 5 Milyon insanımızdan Covid-19’a yakalananların İstanbul’da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye’nin yabancı ülkelerdeki Covid-19 hastalarını kabul etmesi teklifine tepki gösterdi. Sağlık Bakanı Koca’ya seslenen Akşener, “Sayın Erdoğan'ın ülkemizi sığınmacılar için bir hendeğe çevirmesi yetmedi, şimdi de siz mi çıktınız? Avrupa'nın Covidli hastalarını kabul etmek ne demek? Milletimizi, sağlıkçılarımızı yeni varyantlarla karşılaşma riskine nasıl sokarsınız!” ifadelerini kullandı.

Akşener'e Twitter'dan yanıt veren Koca, "Sn. Meral Akşener, Üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa’da yaşayan 5 Milyon insanımızdan Covid-19’a yakalananların İstanbul’da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı."

TIKLAYIN - Akşener'den Bakan Koca'ya: Erdoğan’ın ülkemizi sığınmacılar için bir hendeğe çevirmesi yetmedi, şimdi de siz mi çıktınız?