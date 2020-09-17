Bakan Koca'dan DSÖ'ye: Aşının güvenilirliği ve adil dağıtımı konusunda DSÖ’ye çok önemli görevler düşüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne, “Bu süreçte hem aşının güvenilirliği hem de adil dağıtımı konusunda DSÖ’ye çok önemli görevler düşmektedir. Biz, dünyanın güçlü bir DSÖ'’e ihtiyaç duyduğunu ve bunun savunucusu olduğumuzu her platformda vurguladık. Bu süreçte bölge ofisinin Avrupa bölgesinin ihtiyaçlarına en uygun çözümler geliştirmede proaktif olduğunu görmek bizleri ayrıca memnun edecektir” şeklinde konuştu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ'nün 70'inci Avrupa Bölge Komitesi Genel Kurulu'na video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Koca yaptığı konuşmada, "Sağlık her şeyin başıdır" sözüne atıfta bulunarak, pandeminin bu sözün ne kadar doğru ve önemli olduğunu tüm dünyaya en acı şekilde gösterdiğini söyledi. Türkiye’de salgını tavizsiz test, takip ve tedavi stratejisiyle kontrol altında tutmayı başardıklarını belirten Koca, “Bu süreçte en büyük tesellimiz yaşlılarımız da dahil olmak üzere mortalite oranlarımızın düşük seyretmesi olmuştur. Hastalığa karşı en kırılgan durumda olan yaşlılarımızı, komorbid hastalarımızı ve sağlık çalışanlarımızı en iyi şekilde koruduk ve korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Tüm dünyanın büyük bir umutla Covid-19 aşısına ilişkin gelişmeleri yakından izlediğini belirten Koca, “Bu süreçte hem aşının güvenilirliği hem de adil dağıtımı konusunda DSÖ’ye çok önemli görevler düşmektedir. Biz, dünyanın güçlü bir DSÖ'’e ihtiyaç duyduğunu ve bunun savunucusu olduğumuzu her platformda vurguladık. Bu süreçte bölge ofisinin Avrupa bölgesinin ihtiyaçlarına en uygun çözümler geliştirmede proaktif olduğunu görmek bizleri ayrıca memnun edecektir” şeklinde konuştu.



Bakan Koca, Koronavirüs'le mücadelede dayanışma ve birliğe ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Ülkem bu süreçte uluslararası dayanışmanın en somut örneklerini 150’den fazla ülke ve uluslararası kuruluşun tedarik sürecine katkıda bulunarak göstermiştir” dedi.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge’ye Türkiye’ye sundukları vizyon belgesi için teşekkür eden Bakan Koca, paylaşılan vizyonun bölgenin sağlık statüsünün iyileştirilmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Bakan Koca, Kluge’nin Hemşire ve Ebeler Yılının 2021’e uzatılması görüşünü de desteklediğini ifade ederek, “İçinde bulunduğumuz durumda cesur sağlık çalışanlarımızın emeklerini göz önünde bulundurarak, Hemşire ve Ebeler Yılının 2021’e uzatılması görüşünüzü destekliyorum hatta daha da genişleterek 2021’in Sağlık Çalışanları Yılı olarak seçilmesini öneriyorum” diye konuştu. (İHA)