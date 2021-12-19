Bakan Koca'dan Didim'de doktoru yaralayan saldırganın serbest bırakılmasına tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'ın Didim ilçesinde, doktor Doğancan Kılıç'a saldıran Tahir D'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Koca "Arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Didim'de polisler tarafından Didim Devlet Hastanesi'ne alkol muayenesine elleri kelepçeli olarak getirilen Tahir D. kendisini muayene etmek isteyen 26 yaşındaki doktor Doğancan Kılıç'a kafa attı. Uğradığı saldırıda kaşı yarılan doktor Doğancan Kılıç, "Muayene edecektim, 'buyrun' dedim. O sırada bana kafa attı. Neden yaptığına anlam veremedim" dedi.