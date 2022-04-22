T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu açıklaması: Maske başta olmak üzere birçok konu değerlendirilecek

Covid-19 tedbirleri hakkıda yeni kararlar alınması beklenen Bilim Kurulu toplantısı gelecek haftaya ertelenmişti

22 Nisan 2022 12:49

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en önemli toplantılarından birini yapacağını söylediği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ertlenmesine ilişkin olarak, "Bu toplantıyı doğrusu geniş katılımlı ve yüz yüze yapmak istiyoruz. O nedenle haftaya erteledik" dedi. 

Adıyaman'da konuşan Bakan Koca, maske kullanımı hakkında "Bilim Kurulu okullarda maske başta olmak üzere birçok konuyu değerlendirmiş olacak. Bu konuda önerileri daha sonra değerlendirmek üzere de kamuoyuna açıklanmış olacak" açıklamasını yaptı. 

Koca, Covid-19 konusunda hastane yükünün çok azaldığını, 21 ildeki yoğun bakımların kapanmaya doğru gittiğini, Türkiye'de hastane yükünün en az olduğu dönemin yaşandığını söyledi.

adıyamankoronavirüscovidfahrettin koca
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24