Bakan Koca'dan Behzat Uygur'a 'tiyatrocular' yanıtı: Sizin sıranız gelmişti zaten yaş grubunuz sebebiyle

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , tiyatrocu Behzat Uygur 'un Twitter'dan sorduğu "Tiyatrocular yok. Acaba Abdülkadir albümünden müzisyen olarak değerlendirilir miyiz?" sorusuna cevap verdi. Koca, "Behzat Bey, sizin sıranız gelmişti zaten yaş grubunuz sebebiyle :) Ama merak etmeyin, tiyatrocularımız zaten ilan ettiğimiz kapsama dahil" ifadesini kullandı.

Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşı olmaya başlayabileceklerini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Twitter'dan tiyatrocu Behzat Uygur "Tiyatrocular yok… Acaba Abdülkadir albümünden müzisyen olarak değerlendirilir miyiz?" sorusunu yöneltti.

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Bakan Koca, Uygur'a şu yanıtı verdi:

"Behzat Bey, sizin sıranız gelmişti zaten yaş grubunuz sebebiyle :) Ama merak etmeyin, tiyatrocularımız zaten ilan ettiğimiz kapsama dahil."