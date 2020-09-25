Bakan Koca’dan ABD Büyükelçisi’ne: Yaptığı manipülasyon, ahlaki değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD Büyükelçisi Satterfield’ın ABD’li şirketlerin Türkiye’den alacaklarının 2,3 milyar dolara çıktığını belirterek ödenmemesi halinde ilaç sevkiyatının durduracakları açıklamasına yönelik, “Yaptığı manipülasyon, ahlaki değil” değerlendirmesinde bulundu.

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya’ya konuşan Bakan Koca, “İlaç ve aşı ile ilgili tüm görüşmeler tamamlanmış, ihaleleri bağlanmış ödemesi de takvime bağlanmış durumda” dedi.

Koca, “Büyükelçi’nin yaptığı doğru değil. Tam biz ilaç şirketleri ile masaya oturduğumuz pazarlık döneminde manipülasyon yapıyor. Böyle konuşması mı gerekiyor? Bu yaptığı ahlaki değil. Bir Büyükelçi’nin böyle konuşması doğru değil. Belki sömürge ülkelerinde bunları uygulayabilir ama burası bildiği ülkelerden değil.” diye konuştu.