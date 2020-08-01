T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Bakan Koca'dan 81 ilin sağlık müdürleriyle ikinci görüşme

01 Ağustos 2020 22:33

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayramın ikinci gününde tüm şehirlerin il sağlık müdürleriyle görüşerek salgınla ilgili yeni gelişmeleri, yapılan çalışmaları ve Koronavirüs salgınının seyrini ele aldıklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, 81 il sağlık müdürüyle video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bayramın ikinci gününde gerçekleştirilen görüşmede salgınla ilgili yeni gelişmeler, yapılan çalışmalar ve Koronavirüs'ün seyri ele alındı.

Görüşmeyle ilgili bir paylaşım yapan Bakan Koca, “İl Sağlık Müdürlerimizle bir önceki video konferansımızı 29 Temmuzda gerçekleştirmiştik” dedi.

Yapılan ilk görüşmede illerin mevcut durumu, vaka sayıları, artış veya düşüşün sebepleri, tanı ve tedavi kapasiteleri ile ihtiyaçlar değerlendirilmiş, hastalığın tedavisine yönelik gelişmeler, ilaç kullanımı, izolasyon önlemleri ve tedavi algoritmalarındaki değişiklikler masaya yatırılmıştı.

ETİKETLER

Fahrettin Kocasalgınkoronavirüspandemiil sağlık müdürlüğü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24