Bakan Koca da MSÜ sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştığı iddiasını yalanladı

Milli Savunma Bakanlığı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 14 Haziran'da yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nda 400 öğrenciye virüs bulaştığı iddiasını yalanladı.
Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca,Testi sınav sabahı sonuçlanan Covid-19 hastası bir kişinin sınav sırasında izole edildiğini belirtti. Koca'nın paylaşımı şu şekilde:
"Dün sosyal medyada yayımlanan, geçen cumartesi MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığını ve öğrencilerin karantinaya alındığını ileri süren haber gerçek dışıdır. Testi sınav sabahı sonuçlanan Covid-19 hastası bir kişi, sınav sırasında izole edilmiştir. Bulaşma olmamıştır."