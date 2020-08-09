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Koronavirüs

Bakan Koca, Covid-19 hastasının akciğer görüntüsünü paylaştı: Nefes almak güçleşir, riske karşı tedbir alın

09 Ağustos 2020 20:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs'e yakalanan bir hastanın akciğer görüntüsünü paylaştığı paylaşımında, " İltihaplanma kana yeteri kadar oksijen taşınmasını ve karbondioksitin atılmasını önler. Riske karşı tedbir alın" dedi. 
 
Covid-19 pandemisine karşı sık sık Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, Covid-19 hastasının akciğer filminin videosunu paylaştı. 
 
Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
 
"COVID-19, viral enfeksiyondur. AKCİĞERLERDE, zatürre dediğimiz şiddetli iltihaplanma olur. İltihaplanma kana yeteri kadar oksijen taşınmasını ve karbondioksitin atılmasını önler. Bu sebeple NEFES ALMAK çok güçleşir. Covid-19 zor bir hastalıktır. Riske karşı tedbir alın."
 

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