Bakan Koca, Covid-19 hastasının akciğer görüntüsünü paylaştı: Nefes almak güçleşir, riske karşı tedbir alın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs'e yakalanan bir hastanın akciğer görüntüsünü paylaştığı paylaşımında, " İltihaplanma kana yeteri kadar oksijen taşınmasını ve karbondioksitin atılmasını önler. Riske karşı tedbir alın" dedi.

Covid-19 pandemisine karşı sık sık Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, Covid-19 hastasının akciğer filminin videosunu paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: