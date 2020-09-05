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Bakan Koca, Covid-19’a ilişkin ‘bilimsel araştırmalara müdahale’ iddiasını The Lancet'te yalanladı

05 Eylül 2020 20:03

Sağlık Bakanı Dr. Koca, "Türkiye'de herhangi bir araştırmacının çalışmasına yönelik herhangi bir kısıtlama yoktur. Sağlık Bakanlığı, daha önce olduğu gibi bilime ve bilimsel çabalara verdiği önemi ve desteği sürdürecek." ifadelerini kullandı.

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