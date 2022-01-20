Bakan Koca: İki doz BioNTech üzerine bir doz Turkovac aşı çalışmasını başlatacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki doz BioNTech aşısı üzerine bir doz Turkovac aşı çalışmasını pazartesi başlatacağız. Çalışmayla hastadaki antikor değişimi gözlemlenecek" dedi.

Koca, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Covid-19'a karşı aşılama çalışmalarına ilişkin son durum sorulan Koca, şunları kaydetti:

"İki doz BioNTech aşısı üzerine bir doz Turkovac aşısı çalışmasını başlatacağız. Pazartesi günü başlayacak çalışma ile hastada olan antikor değişimi gözlemlenecek. Etik kurul çalışmasını tamamladı, izin verdi. Çalışma ilk başta Ankara Şehir Hastanesi merkezli başlayacak. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak." (AA)

TTB: Aşı yok, aşı olduğu iddia edilen solüsyon var

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, 5 Ocak'ta ANKA haber ajansına yaptığı açıklamada, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) acil kullanım onayı verdiği Turkovac aşısının Faz-1, Faz-2 ve Faz-3 çalışmalarının olmadığını belirterek, "Bunun, bilimsel yayın haline gelmemesi durumunda bilimsel bilgi olarak kabul edilebilmesi mümkün değil. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda oldukça şeffaf davranması gerekiyor ve bu çalışmaların da hızlı bir şekilde bilimsel dergilerde yayınlanması gerekiyor ki bizim uzman kuruluşlarımız, pandemi çalışma grubumuz bu belgeleri inceleyerek Turkovac ile ilgili bir bilgi sunabilsinler. Çünkü ortada bir aşı yok, aşı olduğu iddia edilen bir solüsyon var" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Erdoğan'dan TTB'ye: Yalancı, cambaz, sahtekârsınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi günü Karaman'da katıldığı toplu açılış töreninde, Türkiye'de üretilen koronavirüs aşısı Turkovac'a dair bilimsel verilerinin açıklanmamasını eleştiren TTB'yi hedef almıştı. Erdoğan, "Erciyes Üniversitesi büyük bir kadroyla Turkovac aşısını üretiyor, icat ediyor. Adamlar 'Böyle bir şey yok' diyor. Ya siz ne sahtekârsınız ya? Ne yalancısınız ya? Madem biliyorsunuz da Tabipler Birliği olarak bugüne kadar bir eseriniz var mı? Yok. Ama yapana da hep taş koydunuz. Yalancı, cambaz, sahtekârsınız" ifadelerini kullanmıştı.

Türk Tabipleri Birliği, bir kez daha Turkovac'a ilişkin verilerin paylaşılmasını istemişti

TTB Merkez Konseyi, Erdoğan'ın sözleri sonrası Türkiye'de üretilen Covid-19 aşısı Turkovac tartışmalarıyla ilgili, "TTB, aşı çalışmalarına ve buna emek veren tüm bilim insanlarına minnettardır. İktidarın aşı konusunda da şeffaflıktan uzak bu tutumu ne yazık ki insanlarda 'aşı tereddüdü' oluşturmaktadır. Talebimiz çok açık ve nettir. İnsanların daha fazla aşı tereddüdü yaşamaması için tüm aşı çalışmaları ile ilgili verileri hızla kamuoyuyla paylaşın" açıklamasını yapmıştı.

TTB, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'de üretilen bir aşının sadece ülkemizde değil dünyada da pandemiyi kontrol altına alma ihtimali, sevinçle karşılayacağımız bir durumdur. Ancak bunu yapmak için henüz uluslararası bilimsel hakemli bir dergide yer almayan Faz 3 çalışmalarının bilimsel ortamlarda değerlendirilmesi, ardından fazların sonuçları ve bilimsel verilerinin paylaşılması gerekmektedir. Tüm bu sürecin ardından Acil Kullanım Onayı alınmalıdır."