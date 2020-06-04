Sağlık Bakanı Koca uyardı: Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs'e karşı maskenin önemini bir kez daha hatırlatarak, " Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım" dedi.

Twitter hesabından sık sık yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı uyarıda bulunan Koca, maskenin salgın karşısındaki önemine dikkat çekerek, virüsün ağız ve burun yoluyla bulaştığını tekrar hatırlattı.

Maske kullanımında ağız ve burunun kapalı olması gerektiğini vurgulayan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim."