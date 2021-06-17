Bakan Koca: 1,5 milyonuncu doz aşı, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı

Bakan Koca, günlük 1,5 milyon doz Koronavirüs aşısı sınırının aşıldığını duyurdu. Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"1,5 milyonuncu doz aşı, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı. Yer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 Milyon 416 Bin 795'ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek."