Bakan Kirişçi: Orman yangınlarına karşı hava ve kara gücümüzü daha da güçlendiriyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, orman yangınlarıyla mücadele konusunda yürüttükleri hazırlıkları ve yenilikleri düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü'nde 2022 Yılı Orman Yangınları Hazırlık Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Vahit Kirişci, bu yıl ilk kez kullanılan teknolojiklerle, orman yangınları ile mücadelede önemli mesafeler alacaklarını söyledi.

Dünya'dan Mustafa Kemal Çolak'ın aktardığına göre Hazırlıkların özellikle teknoloji yoğunluklu bir strateji çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirten Kirişci, "Yangınlara karşı hava ve kara gücümüzü daha da güçlendiriyoruz. 39 olan helikopter sayımızı 55'e, uçağımızı 3'ten 20'ye, İHA sayımızı 4'ten 8'e yükselttik. Rezerv güç olarak 25 helikopter, 2 uçak ve 1 İHA hazırda beklemektedir. Yani hava gücü olarak hazırlıklarımız bu manada tamdır." dedi. Orman yangınlarıyla mücadelenin ana prensibinin erken müdahale olduğunu vurgulayan Kirişci, "Bu durum bize orman yangınlarına karşı erken uyarı sistemlerimizi güçlendirmemiz gerektiğini göstermiştir. Gözetlemede yeni teknolojileri devreye aldık" dedi.

"Özel birlikler kuruldu"

Yangınlara karşı profesyonel mücadele edecek "ORKUT" ekibi kurulduğunu ifade eden Kirişci, "Bunlar bir özel birlik, bir özel mücadele ekibidir. Özel eğitimlerden geçen 462 kişilik bu ekip, yangında ulaşılması zor bölgelere ilk müdahalede aktif rol oynayacaktır. Ayrıca, 150 kişilik yangın uzmanı da operasyonu sahada anlık veriler ışığında yönetmeye çalışacaktır" diye konuştu.

"Türkiye ağaçlandırmada, Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü ülke oldu"

Orman yangınlarını önleyici sistemleri hayata geçirirken, diğer yandan her yıl 600 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını bildiren Kirişci, "2023 hedefimiz, 7 milyar fidan dikmek ve böylelikle 2002'de 20,8 milyon hektar olan orman alanımızı 23,4 milyon hektara ulaştırmaktır" dedi.

Uluslararası Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi 2020 raporuna göre, Türkiye'nin ağaçlandırmada Avrupa'da 1., dünyada ise 4. sırada olduğunu aktaran Kirişci, işlerinin sadece ormanları korumak, ağaç dikmek, yangın söndürmek değil, ekonomiye katkı sunmak, orman köylüsünü kalkındırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşlara ek gelir kaynağı sunmak olduğunu söyledi.

"Orman yangınının yüzde 88'i insan kaynaklı"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye’deki orman alanlarının yüzde 55’inin yangınlara karşı hassas bölge olduğunu ifade ederek, “Orman yangınlarının yüzde 88’i insan kaynaklıdır. Halkımızın, vatandaşımızın bilinçlenmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Karacabey, 40 bine ulaşan orman camiasının Türkiye’nin temel taşlarından olduğunu ifade ederek, “Tüm çalışanlarımızın azmi ve özverisi ile orman yangınlarıyla mücadelemiz yeni teknolojilerle kararlılıkla yürütülüyor. Erken uyarı sistemimiz, her geçen yıl daha da erken müdahale imkanı sağlıyor. Teknolojik yeniliklerimizi geliştiriyoruz” dedi.