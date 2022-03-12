Bakan Kirişçi: İnşallah doğalgazımız 2023'te vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak ama o doğalgazla iş bitmiyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "İnşallah doğal gazımız 2023'te vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak ama o doğal gazla iş bitmiyor. Diğer petrol ürünleriyle ilgili eksiklerimiz ve bundan dolayı da cari açığımız var" dedi.

MHP Konya İl Başkanlığını da ziyaret eden Kirişçi, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası “Türkiye'nin genetik kodlarında büyük bir değişim yaşandığını” söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, çeşitli ziyaretler için geldiği Konya'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı Mevlana Kültür Merkezi'ndeki makamında ziyaret etti. Burada Altay'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Kirişçi, daha sonra AKP Konya İl Başkanlığında, partililerle bir araya geldi. Bakan Kirişçi, İl Başkanı Hasan Angı ve partililerle bir süre sohbet etti.

"Duygudaşlığı belli olan iki partinin Cumhur İttifakı adı altında buluşması kıymetli"

MHP Konya İl Başkanlığını da ziyaret eden Kirişçi, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası “Türkiye'nin genetik kodlarında büyük bir değişim yaşandığını” söyledi.

MHP'yle birlikte Cumhur İttifakı'nı kurduklarını hatırlatan Kirişçi, “Duygudaşlığı belli olan bu iki partinin Cumhur İttifakı adı altında buluşması kıymetliydi. Bu zamana kadar da son derece sevindirici, ülkemiz ve milletimiz için mutluluk verici birlikteliğe imza atıldı. Düzenlemeler yapılırken Meclis'te bunların çok önemli emarelerini, belirtilerini somut olarak bütün aziz milletimiz gördü” diye konuştu.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılının çok büyük önem arz ettiğinin altını çizen Kirişçi, “Cumhuriyet'in 100'üncü yılında cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhur İttifakı'nın birlikteliğinin yeni bir 5 yılla taçlandırılması, bütün çabamız ve gayretimiz bu olacak. Bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Vahit Kirişçi, son 3 yılda yaşananlarla tarımın stratejik ve vazgeçilemez olduğunun görüldüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:

"Şimdi sorsam ham petrolün varili ne kadar olacak, bir rakam söyleme şansınız yok"

“Bu tedarik zincirlerindeki bozulmayla emtia fiyatları, ardından enerji anormal derecede yükseldi. Sanki bu yetmezmiş gibi bir de Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Tabii ki bu savaş global sıfat taşıdığını gösterdi. Nereye, hangi evrelere ulaşacağını, erişeceğini hiç kimse kestiremiyor. Şimdi sorsam ham petrolün varili ne kadar olacak, bir rakam söyleme şansınız yok. Bunlar bizim bağımlılığımız olan konular. Çünkü bizde petrol yok. İnşallah doğal gazımız 2023'te vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak ama o doğal gazla iş bitmiyor. Diğer petrol ürünleriyle ilgili eksiklerimiz ve bundan dolayı da cari açığımız var.”

“Üreticimizi bu yeni dönemde cesaretlendireceğiz”

Tarımda petrol ve gübre gibi girdilerde dışa bağımlılığın olduğunu dile getiren Kirişçi, “Girdileri konuşacağız ama öbür taraftan ürünün kendisini de bugünkü geldiği noktayı da konuşmamız lazım. Yani TMO'nun 2 bin 250 lira olarak açıkladığı ton fiyatı buğdayın bugün 5 bin liranın üzerinde olduğunu artık herkes biliyor. Şimdi bu tarafa da bakmamız lazım. Ayçiçeği farklı mı, hayır. Pamuk da aynı şekilde” şeklinde konuştu.

“Üreticimizi bu yeni dönemde cesaretlendireceğiz” diyen Kirişçi, “Daha fazla üretmesini isteyeceğiz. 'Sen üret yeter' diyeceğiz. 'Biz senin alın ve akıl terini mutlaka ziyadesiyle karşılayacağız'. Böyle bir dönemi inşallah birlikte yaşayacağız. Tabii karınca misali, bir yola çıktık. Bu yolda niyetlerimiz önemli ama devamında amellerimiz de üreticimizin, çiftçimizin acılarını, ızdırabını ve yaşadığı birtakım sıkıntıları indirecek cinsten olacak” ifadelerini kullandı.