Bakan Kirişçi'den sokak hayvanları açıklaması: Arzumuz kısırlaştırmanın 2 milyona çıkması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mamak Belediyesi’nin hayvan kısırlaştırma etkinliğinde, "Şu ana kadar bizim yerel yönetimlerimizin 200 bin civarında kısırlaştırma yaptıklarını ki bunun son derece yetersiz kaldığını açık açık görüyoruz. Arzumuz, bunun 2 milyona çıkması. Artık batı ülkelerinde olduğu gibi sokaklarında başıboş hayvanlar olmadığı bir ortam hepimizin arzusudur" dedi. Havanın ısınmasına rağmen sebze-meyve fiyatlarında düşüş olmadığı anımsatılan Kirişci, "Domatesin fiyatı 20 liradan aşağı düşecek mi" sorusuna, “Biz hayvanlara bakmaya geldik… İnşallah önümüzdeki günlerde o konuları konuşuyor olacağız” yanıtını verdi.

Vahit Kirişci, bugün Mamak Belediyesi Hayvan Bakımevi’nde düzenlenen ‘Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği’ etkinliğine katıldı. Etkinlikte Kirişci’ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü İsmail Üzmez, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da eşlik etti.

Bakan Kirişci, etkinlikte şunları söyledi:

"200 bin civarında kısırlaştırma yapıldığını ve bunun son derece yetersiz kaldığını açık açık görüyoruz"

"Kendi kadim kültürümüzde, sokak hayvanlarının vakıfları ile ilgili, merkezleri ile ilgili, yasam alanları ile ilgili, kayıtları ile ilgili gerçekten dünyaya örnek olacak pek çok çalışmayı bizim ecdadımız yapmış. Fakat biz, ecdadımızın ilerlediği yoldan bir müddet uzaklaşmışız. Gelinen bu aşamada da hem sokaktaki hayvanların zarar gördüğü hem de bu hayvanların saldırısına maruz kalan insanlarımız artık gündemleri meşgul eder hale gelmiştir. Bazen düşünürüm; bu hayvanları korumak için kanun mu, yoksa hayvanların korunması mı, hayvanlara karşı korunması mı? Bu, hep bir tartışma konusu olmuştur.



Tabii ki bir çoğalma hızı var bu hayvanların, ama bizim çalışmalarımızın bu çoğalma hızını baskılayacak, bunun üzerinde bir kısırlaştırma ile ancak mümkün olabileceğini görüyorum. Şu ana kadar bizim yerel yönetimlerimizin 200 bin civarında kısırlaştırma yaptıklarını ki bunun son derece yetersiz kaldığını açık açık görüyoruz. Arzumuz, bunun 2 milyona çıkması. Bu kısırlaştırma çalışması çerçevesinde 2 milyona çıkması durumunda kısmen baskılanabileceğini, ama çok geç kalındığında bu 2 milyon rakamının bile yetersiz kalacağını mutlak suretle görmemiz gerekir. Bakanlık olarak bu konuya ilişkin 2022 yılında ayırmış olduğumuz bütçemiz 40 milyon lira gibi bir para. Ama geçtiğimiz yıllarda yerel yönetimlerimize vermiş olduğumuz gerek hayvan barınaklarının yapılması gerekse de rehabilitasyon çalışmaları konusundaki desteklerimiz var."

"Batı ülkelerinde olduğu gibi sokaklarında başıboş hayvanlar olmadığı bir ortamın tesis edilmesi hepimizin arzusu"

"Kanun, 2023 yılına kadar belediyelerimizin bu hayvan barınaklarını kendi görev alanları içerisine kazandırmalarını emrediyor. Ayni şekilde, diğer 25 bin ile 75 bin arasında nüfusu olanlar için de 2025 yılına kadar bir süre var. Sanki bu süre bekleniliyor gibi geliyor… 2023’ü beklemeye gerek yok. Mutlak suretle bizim bu hayvan barınaklarını kazandırmış olmamız gerekir ki kısırlaştırma çalışmalarından da netice alınabilsin. Hayvan dediğimiz şey kanunda da mal olmaktan çıktı, cana döndü. Hayvanlara yapılan işkence suç olarak tanımlandı ve hapis cezası var. Artık Batı ülkelerinde olduğu gibi sokaklarında başıboş hayvanlar olmadığı, varsa bile bu hayvanların rehabilite edildiği bir ortamın tesis edilmesi hepimizin arzusudur.”

AKP Kars Milletvekili Yunus Kılıç ise şunları söyledi:

"Birçok yerde köpeklerden dolayı sokaklara çıkamaz oldu çocuklarımız"

“Türkiye’de bin 200 civarında belediye, 250 civarında barınağı olan belediye var. Bunların da yüzde 80’ni hayvan refahına, hakka hukuka henüz tam hazır değil. Böyle 40-50 belediye vardır, işe yarar, hayvan refahına hizmet edecek şekilde kurulmuş olan. Birçok yerde köpeklerden dolayı sokaklara çıkamaz oldu çocuklarımız. Benim kendi kızım, şehrin en iyi semtlerinde bir yerde otururuz, sokağa çıkamıyor. Kendi küçük değil, yani tıp fakültesinde, kocaman kız. Arabasını kapıya en yakın yere park ettiği gün kendini şanslı hissediyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil.”

Kirişci hayvan sahiplendi

Konuşmaların ardından Bakan Kirişci, "Fındık" isimli Golden kırması sokak köpeğini sahiplendi ve hayvanın pasaportunu DKMP Genel Müdürü Üzmez’in elinden aldı. Kirişci, sonrasında Mamak Belediyesi Hayvan Bakımevi’ni gezerek incelemelerde bulundu.

"Domatesin fiyatı düşecek mi" sorusunu yanıtlamadı

Bakan Kirişci, etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Havanın sınmasına rağmen pazarda sebze-meyve fiyatlarının düşmediği anımsatılan Kirişci, "Domatesin fiyatı 20 liradan aşağı düşecek mi" sorusuna, “Biz, hayvanlara bakmaya geldik. Hayvanlarla ilgili bir seferberlik başlattık. İnşallah önümüzdeki günlerde o konuları konuşuyor olacağız” yanıtını verdi.