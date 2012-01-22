Bakan Kılıç'la Bekaroğlu Twitter'da tartıştı

T24

Kayseri'de ne oldu?



Twitter siyasi bir polemiğe sahne oldu. Twitter'i etkin bir şekilde kullanan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'la, Has Parti İstanbul İl Başkanı Mehmet Bekaroğlu Twitter'da birbirine girdi.Tartışma Bekaroğlu’nun Twiter hesabına, "Kayseri’de ’Kahrolsun İsrail’ sloganları atan 30 genç için suç duyurusu yapanın Gençlik Bak. Suat Kılıç olduğunu biliyorsunuz, değil mi?" yazmasıyla başladı.Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç bu Twite, " Kayseri’de gençlerin İsrail protestosu ile ilgili işlem Savcılıkça re’sen yürütülmektedir, şahsım ve GSB ile ilgisizdir" şeklinde karşılık verdi.Ancak Bekaroğlu iddiasını sürdürdü. Has Parti İstanbul İl Başkanı Bekaroğlu, "Ben hala suç duyurusunun yapıldığını, bu davanın resen açılmadığını iddia ediyorum" dedi. Bekaroğlu bu konudaki twitlerini sürdürdü.Bekaroğlu çeşitli defalar, "Herkes bunu konuşuyor, ben dillendirdim. Hayır dediğinizde de retweetledim, izleyicilerime duyurdum, Bu soruşturmayı savcı resen açmış olabilir mi? Gençler "kahrolsun İsrail" diye bağırdıkları için" diye yazdı.Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç Bekaroğlu’nun tüm bu iddialarına sert bir karşılık verdi. Bakan, Kılıç Twitter hesabına, "Arsız bir yalan, yüzsüz bir iftira. Sahibinin resmi ile münasip bir çamur " diye yazdı.Has Parti İstanbul İl Başkanı Mehmet Bekaroğlu da bu yanıta yine sert bir göndermede bulundu. Bekaroğlu , "Arsızlığa ve yüzsüzlüğe gelince bunu millete havale edelim... Senle bu konularda yarışamam. Bu arada yüzümü beğenmemişsin. Çamur filan demişsin. Benim yüzümün çamurluğu mu senin maske yüzün mü " karşılığını verdi.Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın kendisi için dava açmaya hazırlandığını öne süren Bekaroğlu Twitter hesabına son olarak , " Tamam, dava aç. Para verelim de. Bu büyüklenme, bu kibir ne. Bu laflar ne öyle?" diye yazdı.24 Kasım 2011 tarihinde Kayseri Kadirhas Kongre ve Spor Merkezi’inde Kayseri Kaski Spor ile, Maccabi Bnot takımları arasında oynanan Euro CUP kadınlar basketbol müsabakası sırasında İsrail aleyhine slogan atan 30 genç hakkında savcılık, halkı din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek kin ve düşmanlığa sevk etmek suçundan soruşturma açmış, gençlerin sporda şiddetin önlenmesine daire yasanın 14. maddesinin 2. fıkrası ve Türk Ceza Kanunu’nun 53/1 maddesine göre yargılanmasını istemişti. Tutuksuz yargılanan ve haklarında birer yıl hapis cezası istenen gençler, 27 Ocak tarihinde hakim karşısına çıkacak.