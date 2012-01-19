-Bakan Kılıç Bölükbaşı'ndan tazminat kazandı ANKARA (A.A) - 19.01.2012 - Yargıtay, MHP Ankara Milletvekili Deniz Bölükbaşı'na, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'a TBMM Genel Kurulu'nda söylediği sözleri nedeniyle verilen 15 bin liralık tazminat cezasını onadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Kasım 2009 tarihinde TBMM'deki ''demokratik açılım görüşmeleri'' sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, o dönemde AK Parti Grup Başkanvekili olarak kürsüde konuşurken, MHP'li Bölükbaşı'nın, ''Laflarına dikkat et, haysiyetsiz, utanmıyor musun?'' diyerek kürsüye yürüdü. Bu sözler üzerine Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açan Bakan Kılıç, 22 Haziran 2010 tarihinde davayı kazandı. Mahkemenin kararına itiraz eden Bölükbaşı, Yargıtay'a başvurdu. İtiraz başvurusunu görüşen Yargıtay 4. Dairesi, Bölükbaşı'nın Bakan Kılıç'a, 10.11.2009 tarihinden itibaren işleyecek şekilde 15 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Daire'nin oybirliği ile aldığı karara göre, MHP'li Bölükbaşı'nın yasal faizleri ve mahkeme giderleri ile birlikte Bakan Kılıç'a ödeyeceği tazminat miktarı 20 bin lirayı aşacak.