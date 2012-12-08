Bakan Kılıç'tan 'müdürüm' diyen öğretmene azar: Zor müdür olursun!..

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, önce Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler'i ardından da Yakutiye ilçesindeki Taş Mağazalar semtindeki esnafı ziyaret etti. Bakan Kılıç, kendisine 'müdürüm' diye seslenen öğretmene "Bakanla müdürü karıştırırsan biraz zor müdür olursun" dedi.

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Türkiye'de ilk kez Erzurum'da olan Curling Arena'da incelemelerde bulunan Kılıç, 3 bin kişilik buz hokeyi salonuna gitti. Patenle kayan Somalili öğrencilerle sohbet eden Kılıç, daha sonra Palandöken Gençlik Merkezi'ne geçti.

Sınıfları gezen Bakan Kılıç, bilgisayar öğretmenliği yapan Hüda Bucuğa'ya, "Ne öğretiyorsunuz burada" diye sordu. Bunun üzerine Bucuğa, "Bilgisayar programlarını öğretiyoruz" yanıtını verince Kılıç, "Bilgisayar bilmeyen var mı burada?" diye sordu. Eğitmen Bucuğa, "Yok müdürüm" diye konuşunca Kılıç, yanındakilere 'müdürüm' diye hitap ederek eğitmene takıldı.

Bir başka sınıfa giren Bakan Kılıç, genç öğretmen Hüda Bucuğa'ya, "Sen buranın müdürü müsün?" dedi. 'Hayır' diyen eğitmene Kılıç, "Bakanla müdürü karıştırırsan biraz zor olursun" şeklinde konuştu.