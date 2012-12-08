T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bakan Kılıç'tan 'müdürüm' diyen öğretmene azar: Zor müdür olursun!..

Türkiye'de ilk kez Erzurum'da olan Curling Arena'da incelemelerde bulunan Bakan Kılıç'a, bir öğretmen 'müdürüm' dedi

08 Aralık 2012 11:10

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, önce Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler'i ardından da Yakutiye ilçesindeki Taş Mağazalar semtindeki esnafı ziyaret etti. Bakan Kılıç, kendisine 'müdürüm' diye seslenen öğretmene "Bakanla müdürü karıştırırsan biraz zor müdür olursun" dedi.

Bu video Adobe Flash Player'ın son sürümünü gerektirmektedir.

\

 

Türkiye'de ilk kez Erzurum'da olan Curling Arena'da incelemelerde bulunan Kılıç, 3 bin kişilik buz hokeyi salonuna gitti. Patenle kayan Somalili öğrencilerle sohbet eden Kılıç, daha sonra Palandöken Gençlik Merkezi'ne geçti.

Sınıfları gezen Bakan Kılıç, bilgisayar öğretmenliği yapan Hüda Bucuğa'ya, "Ne öğretiyorsunuz burada" diye sordu. Bunun üzerine Bucuğa, "Bilgisayar programlarını öğretiyoruz" yanıtını verince Kılıç, "Bilgisayar bilmeyen var mı burada?" diye sordu. Eğitmen Bucuğa, "Yok müdürüm" diye konuşunca Kılıç, yanındakilere 'müdürüm' diye hitap ederek eğitmene takıldı.

Bir başka sınıfa giren Bakan Kılıç, genç öğretmen Hüda Bucuğa'ya, "Sen buranın müdürü müsün?" dedi. 'Hayır' diyen eğitmene Kılıç, "Bakanla müdürü karıştırırsan biraz zor olursun" şeklinde konuştu.

ETİKETLER

suat kılıçahmet küçüklererzurumtepkimüdürbakanhülya bucuğapanadöken gençlik merkezicurling arena

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24