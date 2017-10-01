BAKAN KAYA: TİŞÖRTLERİNİ TANKIN EGZOZUNA TIKAYARAK ASLINDA EN BÜYÜK İNOVASYON ÖRNEĞİNİ GÖSTERDİLER

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul DHA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, \"Bir tankın 15 Temmuz\'da nasıl durdurulacağını şehitlerimiz ve gazilerimiz bilmiyordu. Tişörtlerini tankın egzozuna tıkayarak, aslında en büyük inovasyon örneğini gösterdiler. Şehitlerimiz, gazilerimiz tankları tişörtleriyle durdurdular. Hiçbir şekilde kimsenin aklına gelmeyecek fikirler, o gece bizim evlatlarımızın aklına gelmişti\" dedi.

Fatma Betül Sayan Kaya, Bahçelievler\'deki 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve ÖNDER Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen \"Aileli Okul İnovasyon Zirvesi\"ne katıldı. Burada konuşan Bakan Kaya, bir zamanlar dışlanan, ötekileştirilen imam hatip okullarının ve onun mensuplarının bugün Türkiye\'ye ve dünyanın geleceğine yön veren insanlar olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte dün mezun olduğu Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin açılışını yaptıklarını hatırlatan Kaya, \"Çok duygulandık, gururlandık. İmam hatipli diye alay ettiler. Önüne sürekli engeller çıkarttılar, \'muhtar bile olamaz\' dediler ama O, hamdolsun inancından, hiçbir şekilde kararlılığından taviz vermeden, engellere aldırmadan yoluna devam etti. Bugün hem ülkesinin, milletinin hem de ümmetin istikamet çiziyor. Elhamdülillah bir dünya lideri oldu\" diye konuştu.

Zirvenin yapıldığı 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi adının 15 Temmuz ruhuyla yaşatılacağını ve bu ruhla da evlatlar yetiştirileceğini kaydeden Bakan Kaya şunları söyledi:

\"FETÖ\'NÜN KENDİSİNE HEDEF SEÇTİĞİ ALANLARIN BAŞINDA İMAM HATİPLER GELİYORDU\"

\"Yıllarca gençlerimizi, milletimizi din ile en hassas olduğumuz iki alanda istismar ederek zehirleyen o hain FETÖ terör örgütü 15 Temmuz\'da da asker kıyafetli teröristleriyle bu ülkeyi işgal etmeye kalkıştı. Bu azılı terör örgütünün kendisine hedef seçtiği alanların başında imam hatipler geliyordu. İmam hatip okulları bu eli kanlı terör örgütü için çok büyük tehdit anlamına geliyordu. Çünkü imam hatip kültürüyle yetişen gençler, bunların sapkın düşünceleriyle zehirlenmiyordu. Bu nedenle imam hatipleri her zaman hedef olarak seçtiler. Bu eli kanlı terör örgütünün arkasına aldığı kirli ittifakın bunca desteğine rağmen ne imam hatiplileri ne de ülkemizi elhamdülillah yolundan döndüremediler\" Fatma Betül Sayan Kaya, inovasyon denilince akla çok şey geldiğini belirterek, \"Ama bu inovasyonu bilgiyi, fikirden bağımsız bir şekilde bireyselleşmeyi öne çıkarıyorlar. Bağımsız bir şekilde bireyselliği ailelerin desteğiyle toplumsal olarak güçlü nesiller yetiştireceğiz\" diye konuştu.

\"KİMSENİN AKLINA GELMEYECEK FİKİRLER O GECE BİZİM EVLATLARIMIZIN AKLINA GELMİŞTİ\"

Konuşmasında \"İnovasyonla akla farklı şeyler geliyor\" diyen Bakan Kaya, \"Bir tankın 15 Temmuz\'da nasıl durdurulacağını şehitlerimiz ve gazilerimiz bilmiyordu. Tişörlerini tankın egzozuna tıkayarak aslında en büyük inovasyon örneğini gösterdiler. Şehitlerimiz, gazilerimiz tankları tişörtleriyle durdurdular. Hiçbir şekilde kimsenin aklına gelmeyecek fikirler o gece bizim evlatlarımızın aklına gelmişti. Allah\'ın izniyle de küresel dünyada rekabet edebilmenin, bu rekabet için gerekli donanımları elde etmenin gerektiğine inanan nesilleriz\" ifadelerini kullandı.

\"EVLATLARIMIZ DOĞRU KAYNAKLARLA BESLENMELİ\"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, inovasyonun en önemli kaynağının eğitim ve aile olduğunun altını çizdi. Yasaklayıcı bir zihniyetle çocuklarla doğru iletişim kurulamayacağına olan inancını dile getiren Kaya, \"Akıllı tabletlerin, sosyal medyanın çok kontrollü bir şekilde çocuklara kullandırılması gerektiğine inanıyorum. Evlatlarımız doğru kaynaklarla beslenmeli\" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ilk günü sona eren \"Aileli Okul İnovasyon Zirvesi\"ne yarın yapılacak oturumlarla devam edecek.



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-Bakan Kaya ve davetliler

-Bakan Kaya\'nın konuşması

-Genel ve detaylar