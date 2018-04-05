Bakan Kaya: Suriye'de insanlık onurunu Türkiye korumuştur (2)

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'nda EYP patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kadir Hasan Demiral\'ın Hatay\'ın merkez Antakya İlçesi\'ndeki ailesini ziyaret etti.

Bakan Kaya, Hatay Valiliği ziyaretinin ardından şehidin babası Mustafa Sami ile üvey annesi Meryem Demiral\'a başsağlığı diledi. Kaya, şehit ailesi ile bir süre sohbete ederek ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Şehit babası Mustafa Sami Demiral ise \"Vatan sağolsun\" diyerek her zaman devletin yanında olduklarını söyledi. Bakan Kaya ise aileye bir kez daha taziye dileklerini iletip, vatanın birlik ve bütünlüğü için canını seve seve veren tüm şehitlere Allah\'tan rahmet, gazilere ise sağlık ve sıhhat diledi. Kaya ardından şehidin 5 yaşındaki kardeşi Kerem\'e oyuncak hediye etti.



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