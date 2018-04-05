Bakan Kaya: Suriye'de insanlık onurunu Türkiye korumuştur

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hatay Valiliği\'ni ziyaret etti.

Bakan Kaya Valilik ziyaretinde Hatay Valisi Erdal Ata\'dan il genelinde sürdürülen bakanlık çalışmaları hakkında bilgi aldı ardından ise Suriye\'nin Doğu Guta bölgesindeki kuşatmanın sembol isimleri haline gelen Kerim bebek, kasım bebek, Alaa ve Nur kardeşlerle bir araya geldi. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Bakan Kaya, Suriye\'deki savaşta insanlık onurunu kurtaran tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Bakan Kaya yaptığı basın açıklamasında, \"Zalim Esed rejiminin baskısından Doğu Guta\'daki saldırılardan kaçarak Türkiye\'ye sığınmış kardeşlerimizle bir aradayız. İnsanlık dramının en büyüğünün yaşandığı Suriye\'de savaşın en büyük sıkıntısı kadın ve çocuklar çekiyor. Kerim bebek, savaşta hem annesini hem de kendi bir gözünü kaybetmiş, tıbbi olarak desteğe ihtiyacı var ve onun Türkiye\'deki tedavisini gerçekleştireceğiz. Aile Bakanlığı olarak tüm ihtiyaçlarını takip edeceğiz. Bugün Türkiye olarak 3.5 milyondan fazla Suriyeli kardeşimize güvenli liman olmuş, onların her türlü ihtiyacını karşılamış, insanlık onurunun adeta Suriye savaşında Türkiye kurtarıcısı olmuştur. Bugün Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatı\'yla orada yaşayan mazlum insanların da zulümden kurtulmasına vesile olduk. Başarılı bir şekilde operasyonumuzu tamamladık, artık orada temizlik operasyonları devam ediyor. Bugün Afrin\'de kahraman Mehmetçiğimiz tek bir sivilin dahi burnu kanamadan oraya barışı, huzuru götürmek için mücadele veriyor\" dedi.

İKİ YIL ARADAN SONRA AFRİNLİ ÇOCUKLAR OKULA GİDECEK

Afrin\'de TSK\'nın kontrolü sağlamasının ardından iki yıl aradan sonra çocukların okula gitmeye başlayacağını söyleyen Kaya şöyle devam etti:

\"İki yıl aradan sonra Afrin\'de çocuklar okula gidecek, aynen Cerablus\'ta olduğu gibi. Biz hemen yanı başımızdaki terörden temizlenmiş bir bölge olmasını istiyoruz ve oradaki çocukların, kadınların huzur içinde yaşayacakları bir ortamda vatanlarına dönmelerini istiyoruz. Buradaki Suriyeli kardeşlerimizde oradaki savaşın bir an önce bitmesi ve memleketlerine dönmek için adeta gün sayıyorlar. Biz Türkiye olarak üzerimize düşeni bugüne kadar fazlasıyla yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. İnsanlık onurunun Suriye sınavındaki kurtarıcısı aslında Türkiye\'dir. Bugün Avrupa ülkeleri Suriyeli kardeşlerimizi sayılarla ülkelerine alırken Türkiye kendisine savunan tüm mazlumlara güvenli bir liman olarak kapılarını ve Türk halkı da gönüllerini açmıştır. Biz üzerimize düşeni bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yapmaya devam edeceğiz, Suriyeli tüm mazlumların hayır dualarını aldığımızı biliyoruz. Bugün savaştan etkilenmiş bu çocukların yüzünü güldürmek, savaşın etkilerinden onları kurtarmak oldukça zor. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Bakanlık olarak savaşın etkisinden kaçmış çocuk ve kadınlara psiko-sosyal destek veriyoruz bakanlık olarak. Yaklaşık 300 bine yakın Suriyeliye bugüne kadar psiko-sosyal destek verdik. Savaşın etkilerini bu çocuklardan silmeye biz de gayret ediyoruz.\"

Bakan Kaya\'nın Hatay Valiliği ziyaretine AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler, İl Kadın Kolları Başkanı Sabahat Özgürsoy Çelik ile çok sayıda partili eşlik etti. Bakan Kaya Valilik ziyaretinin ardından şehit aileleri ziyaretine başladı. Kaya\'nın Hatay\'ın ardından Kilis\'e geçerek çeşitli temaslarda bulunacağı bildirildi.



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