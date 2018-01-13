T24 LogoT24 Logo
Politika

Bakan Kaya: Sokakta çalıştırılan çocukların hepsine el uzatacağız (2)

'BANA BAKAN ANNE DİYEBİLİRSİNİZ' Ak Parti Kocaeli 5

13 Ocak 2018 21:31

\'BANA BAKAN ANNE DİYEBİLİRSİNİZ\'
Ak Parti Kocaeli 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi\'nde konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 15 Temmuz gecesi birilerinin kontrollü bir şekilde kaçtığını belirterek, şunları söyledi:
\"O gece Meclis\'e gittim. Çocuklarımızın istikbali, vatanımız için gittik. O gece birileri kontrollü bir şekilde Atatürk Havalimanı\'ndan kaçtılar. Görüntüleri ekranlarda, Ana Muhalefet Partisi\'nin Genel Başkanı\'ndan bahsediyorum. Daha önce de diyordu ki \'Bir darbe olursa tankın önünde ilk ben dururum\'. Böyle diyen zat saat 22.00\'de havalimanına gidiyor, oradaki tankların başındaki teröristlerle konuşuyorlar ve yolu Ana Muhalefet\'in Başkanı\'na açıyorlar. Bakırköy Belediye Başkanı\'nın evinde darbe gecesini izliyor. Elinde kahvesi, ayağında terlikleri gayet rahat bir şekilde. O sırada Sayın Cumhurbaşkanımız 3 torunuyla birlikte hain teröristlerin kullandığı F-16\'lar arasında Atatürk Havalimanı\'na indi. Sabahın ilerleyen saatlerine kadar milletimizle birlikte Atatürk Havalimanı\'ndaydı. Biz nasıl izliyorsak tarih de bunları kaydediyor.\"
Bakan Fatma Betül Sayan Kaya daha sonra Yahya Kaptan Mahallesi\'nde bulunan Çocuk Evleri Sitesi\'ni ziyaret etti. Burada çocuklarla bir süre sohbet eden Bakan Kaya, çocuklara, \"Bana bakan anne diyebilirsiniz\" dedi.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BAKAN ANNE DİYEBİLİRSİNİZ Parti KocaeliKadın Kolları Olağan KongresiAileSosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan KayaTemmuzMeclisAtatürk HavalimanıGörüntüleriAna Muhalefet Partisi Genel BaşkanıDahaBöyleAna

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24