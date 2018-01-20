Bakan Kaya : Rabbim ordumuza güç, kuvvet versin

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İstanbul,(DHA)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Şehit Yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası ve ile Beratı Tevcih Töreni\'nin ikinci programına katıldı. Törende İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da yer aldı.

\"HİÇ KİMSE TÜRKİYE\'Yİ TEHDİTLERİYLE, ŞANTAJLARIYLA KORKUTABİLECEĞİNİ SANMASIN\"

Törende konuşan Bakan Kaya, \"Bugün Afrin\'de bir operasyon başladı. Rabbim ordumuza güç, kuvvet versin, oradaki askerlerimizi mevlam korusun demek istiyorum. Hem yurt içinde hem sınırlarımızda terörle mücadelemiz dimdik bir şekilde, kararlılıkla sürecek. Hiç kimse Türkiye\'yi tehditleriyle, şantajlarıyla korkutabileceğini sanmasın. Bizim öyle bir milletimiz var ki... Sabah da bir devlet övünç madalyası töreni yaptık. 15 Temmuz\'da gazi olmuş bir kardeşimiz, \'Ben Afrin\'e orduya katılmak üzere gitmek istiyorum\' dedi. Geçen hafta Ankara\'da yaptığımız törende birçok gazimiz yanıma gelerek, \'Afrin\'de bir operasyon olacaksa, ben bu madalyayı aldım, en ön safta koşarak o operasyonu katılmak benim için büyük bir şeref olacaktır\' dedi. Böyle kahraman bir milleti kim korkutabilir? Asla ve asla hiç kimse hain emelleriyle bizi korkutacağını sanmasın\" dedi.

\"TERÖRLE KARARLI BİR ŞEKİLDE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ\"

\"Biz hem içerde hem sınır boylarımızda ülkemizin güvenliği için terörle kararlı bir şekilde mücadele devam edeceğiz\" diyen Bakan Kaya, \"Bu terör örgütlerinin hiçbirinin birbirinden farkı yok. 15 Temmuz gecesi asker kılığına girmiş FETÖ hain teröristleri neyse PKK terör örgütü de o... YPG\'si, PYD\'si, DEAŞ\'ı, hiçbirinin birbirinden farkı yok. Biz aynı kararlılıkla tüm terör örgütleriyle mücadeleye devam edeceğiz. Alalh gücümüzü artırsın. Bugünler ordumuz için dua vakti. Hep birlikte \'Rabbim oradaki ordumuzu korusun\' diye dua edeceğiz inşallah. Ben eminim ki çok başarılı bir şekilde inşallah operasyonumuz da sürecek ve bitecek. Çünkü biz sınırlarımızı korumak zorundayız. Hemen yanı başımızda binlerce TIR silah, o silahlar Türkiye içindeki PKK teröristlerin de üzerlerinden çıkıyor. Böyle bir terör koridoruna, terör bölgesine asla ve asla müsaade etmemiz mümkün değil. Vatanımızın birliği ve beraberliği için Rabbim bizi muzaffer kılsın\" diye konuştu.

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