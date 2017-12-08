Bakan Kaya: Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en cömerti olduğumuz kesin

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye\'nin savaştan kaçan kadın, çocuk ve kimsesizlere güvenli bir liman olduğunu belirterek, \"Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama dünyanın en cömert ülkesi olduğumuz kesin\" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün akşam Kilis\'e gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, makamınde ziyaret ettiği Vali Mehmet Tekinaslan\'dan kente ilişkin bilgi aldı. Vali Tekinaslan, ziyaret anısına Bakan Kaya\'ya, yöresel yemeni ile zeytinyağı hediye etti. Kaya, ardından Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara\'yı da makamında ziyaret etti. Burada Şeref Defteri\'ni imzalayan Bakan Kaya\'ya, Belediye Başkanı Hasan Kara ile eşi Gülsen Kara tarafından el işi ürünler hediye edildi. Bakan Kaya, belediyenin ardından beraberinde Vali Mehmet Tekinarslan, Ak Parti Kilis milletvekilleri Hilmi Dülger ve Reşit Polat ile birlikte 7 Aralık Üniversitesi\'nde düzenlenen \'Hz. Bilâl-i Habeşi\' animasyon filminin galasına katıldı.

Galada konuşan Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye\'nin savaştan kaçan kadın, çocuk ve kimsesizler için güvenli bir liman olduğunu söyledi. Filmin galasını Kilis\'te yapmak istediklerini ifade eden Bakan Kaya, şunları kaydetti:

\"Çok anlamlı bir filmdir. Kilis, binlerce Suriyeliyi misafir eden bir ilimiz. Kilis, misafirperverliğiyle dünyaya örnek oluyor. Bu çok anlamlı. Özellikle dünyanın birçok ülkesinde sınırlar tellerle örülmüşken, Kilis\'in gösterdiği misafirperverlik ibret alınması gereken bir durum. Suriyeli sığınmacılara kucak açan Kilislilere teşekkür ediyorum. Türkiye\'de 3.2 milyon misafirimizin yüzde 51\'ini çocuklar oluşturuyor. Bu anlamda Suriyeli çocuklarımızın, Türk çocuklarımızla birlikte okula gitmelerini, sosyal hayatın içerisinde yer almalarını çok önemsiyoruz. Savaşın, bombanın gölgesinden kaçan mülteci kardeşlerimizi en güzel şekilde misafir edebilmek için ülke ve millet olarak seferber olan bir milletiz. Dünya, bu krizler karşısında sınavı veremedi. Bu Anadolu toprakları, yüz yıllardır milyonlarca misafir ağırlamış, bu topraklar aslında insanlığın onurunu korumak adına önemli bir görevi üstlendi. Dünyada savaştan kaçan kadın, çocuk ve kimsesizlere güvenli bir liman olduk. Tüm mazlumlara uzanan bir hükümetiz. Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama dünyanın en cömert ülkesi olduğumuz kesin. Bundan sonra da mazlumlara el uzatmaya devam edeceğiz. Çocukların yüzünü güldürmek bizim için önemli. Çocuklar gülerse dünya güler.\"

Bakan Kaya, Avrupa Birliği fonlarını da kullanarak 178 bin Suriyeliyi eğitim hayatında tutmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi. Bakan Kaya, konuşmasının ardından Türk ve Suriyeli çocuklarla birlikte animasyon filmini izledi.



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