BAKAN KAYA: 0-6 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN UYGUN İÇERİKLİ KİTAP LİSTELERİ OLUŞTURULMASI İÇİN BİR PROJE BAŞLATTIK

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bakanlığın Türkiye genelinde orta öğretim seviyesindeki öğrencilere yönelik düzenlediği Münazara Yarışması\'nın final programına katıldı.

Bakan Kaya, programda yaptığı konuşmasında salonda bulunan öğrencilere seslenerek, “Siz, bu aziz vatanın emanetçisi olarak gördüğümüz gerçekten üzerinde büyük sorumluluk olan yeni neslimizsiniz. Sizler hem dininin hem dilinin hem ilminin davacısı bir genç nesil olarak yetişeceksiniz inşallah. Geçmişini bilmeyen bir nesil hiç kuşkusuz geleceğini de güçlü bir şekilde inşa edemez. Bunun için geçmişimizi en iyi şekilde, en detaylı bir şekilde öğreneceğiz inşallah. Geçmiş dönemlerde maalesef gençlerin fikirlerine yeteri kadar değer verilmedi. Geçmiş dönemlerde gençlere güvenen bir Türkiye yoktu. Ülke yönetiminde söz sahibi olmaları mümkün değil denilen bir anlayış vardı geçmişte. Çok açık bir şekilde ifade etmek istiyorum, gençleri hor gördüler. Bu ülkenin gençlerine güvenmediler. Ama bugün geldiğimiz noktada biz görüyoruz ki hamdolsun gözleri ışıl ışıl parlayan kıymetli genç evlatlarımız var. Siz hem bilimde hem teknolojide hem siyasette hem sanatta çok büyük işler başarıyorsunuz. Başarmaya da devam edeceksiniz. Biz gençliğine güvenen, gençliği ile yol alan bir Türkiye\'yiz\" dedi.

0-6 YAŞ KİTAPLARI

Bakan Kaya, “Biz ayrıca 0-6 yaş grubundaki çocuklarımız için uygun içerikli kitap listeleri oluşturulması için bir proje başlattık. Geçtiğimiz günlerde medyada da yer aldı. Çocuk kitaplarının çok uygunsuz içeriklerle basımda olduğunu haberlerde de izledik. Biz de bakanlık olarak bu konuda bir çalışma grubu oluşturduk ve 0-6 yaş grubundaki çocuklarımıza uygun kitap listelerini hazırlamak üzere bir çalışma grubumuz hizmet verecek\" diye konuştu.

\"ONLARDAN MENDİL, SU ALMAYIN\"

Bakan Kaya sokakta dilendirilen, mendil ve su satmaya zorlanan çocuklarla ilgili yaptıkları çalışmaları da anlattı. Bakan Kaya, \"Sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocuklarla ilgili bir komisyon kurduk. 11 mobil ekimizle birlikte geçtiğimiz Haziran ayından itibaren sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik çocuk özel bir çalışmayı 81 ilimizde yürütüyoruz. Bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Ben buradan tüm milletimize seslenmek istiyorum. Sokakta çalıştırılan, dilendirilen bir çocuk gördüğünüzde lütfen orada sessiz kalmayın. Onlardan mendil, su almayın. Bize ulaşın. İhbar hatlarımızı arayın. Bize ulaşın ve o çocukların sokaklardan kurtarılıp eğitim hayatının içine girmesine elbirliği ile sahip çıkalım\" şeklinde konuştu.

“HİÇBİR ODAK, HİÇBİR KÖTÜ ÇABA BİZİ YOLUMUZDAN AYIRAMAYACAK\"

Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'na da değinen bakan Kaya, “Rabbim bugün Doğu Anadolu\'da, Güneydoğu Anadolu\'da, Afrin\'de terörle mücadele eden silahlı kuvvetlerimizin ayağına taş değdirmesin. Ordumuzu muzaffer kılsın. Hiçbir odak, hiçbir kötü çaba bizi yolumuzdan ayıramayacak. Biz kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunun için her gün millet olarak ülkemizin büyümesi, gelişmesi için çok daha fazla çalışacağız inşallah. Bu ülkenin her karış toprağı çok kıymetli. Vatanına, milletine, geleceğine sahip çıkarak Türkiye\'yi güçlü bir geleceğe taşıyacak olan siz değerli gençlerimizsiniz. Bizim size inancımız, güvenimiz sonsuz\' dedi.

“GELECEĞE ANCAK ÇALIŞKAN, İMANLI, İLİM SAHİBİ, İRFANLI GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE HAZIRLANIRIZ\'

Kaya, “İnşallah hem ilmi, hem ahlaki değerleriyle örnek olan ve dünyaya yön verecek bir nesil yetişmesi için gayret ediyoruz. Yetişen her gencimiz geleceğin Türkiyesinde çok önemli görevler üstleneceksiniz. Toplum hayatının her alanında rol model olacak şekilde yetişmeniz için bizim tüm çabamız. Siz de bütün yapılan bu fedakarlıklar karşısında kendinizi yetiştirmek için, geliştirmek için çok çalışın. Geleceğe ancak çalışkan, imanlı, ilim sahibi, irfanlı gençlerimizle birlikte güçlü bir şekilde hazırlanırız diye düşünüyoruz\' dedi.

Bakan Kaya konuşmasının ardından yarışmada birinci olan ekibi açıklayarak ödüllerini verdi.



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