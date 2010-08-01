-BAKAN KAVAF: ''SİYASETİ HALKA HİZMET OLARAK GÖRÜYORUZ'' DENİZLİ (A.A) - 01.08.2010 - Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, ''Biz siyasi iktidarı ve siyaseti halka hizmet aracı olarak gören ve bu amaçla halkımıza hizmet etmek için, iktidarı ve iktidarın güç alanlarını kullanan bir siyasi anlayışın mensuplarıyız'' dedi. Kavaf, Aydın'daki incelemelerinin ardından seçim bölgesi olan Denizli'ye geldi. Polisevinde bir süre dinlenen Kavaf, Tavas ilçesine bağlı Çağırgan beldesinde düzenlenen 1. Yörük ve Türkmen Şenliğine katılmak üzere buraya geçti. Çağırgan'da büyük bir kalabalık tarafından karşılanan Kavaf, şenlik için Çağırgan'a gelenleri selamlayarak, gelenekleri ve yok olmaya yüz tutmuş değerleri canlandırmak için yapılan şenliği düzenleyenlere teşekkür etti. Çağırgan'ın okul ihtiyacının olduğunun söylenmesi üzerine Devlet Bakanı Kavaf, yeni bir okula ihtiyaç varsa bunun ''elbette yapılacağını'' belirterek, ''Çağırgan'ın her neye ihtiyacı var ise, makul olan her neye ihtiyacı var ise bu hizmet olarak Çağırgan'a mutlaka gelecektir. İhtiyacı olan bütün beldelerimize ve köylerimize gelecektir'' diye konuştu. Kavaf, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz siyasi iktidarı ve siyaseti halka hizmet aracı olarak gören ve bu amaçla halkımıza hizmet etmek için, iktidarı ve iktidarın güç alanlarını kullanan bir siyasi anlayışın mensuplarıyız. Çağırgan belki de bugün akşam gerçekleştirilen bu şenlikle tarihinde yeni bir başlangıç, yeni bir miladı yaşıyor olacak, belki de önümüzdeki yıllarda Çağırgan ve Çağırgan ile birlikte etrafındaki beldelerimiz ve köylerimiz birleşerek bir kültürel değişim ve dönüşüme öncülük edecek, hareketi ekonomik anlamda gelişmeye ve zenginliğe dönüştürecekler. Belki de onun başlangıcı olacak. Onun için bu akşam yapılan şenliği son derece önemsiyorum.''