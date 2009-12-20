Bakan Kavaf: Gazetecilik zor meslek

Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, gazetecilerin kamunun hiç susmayan sesi olduğunu, büyük sorumluluk taşıdığını belirterek, ''Gazetecilik dünyanın en güzel, en heyecanlı, en zor mesleklerinden birisidir'' dedi.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Kristal Horoz Gazetecilik Yarışması ödül töreni Pamukkale Richmond Otel'de yapıldı.

Törene, Devlet Bakanı Kavaf, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdür Vekili Salih Melek, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hilmi Bengi ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç de katıldı.

Bakan Kavaf, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın, tarihi ve doğal zenginlikleri ile büyük medeniyetlere beşik olan Denizli'de yapılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Gazetecilerin haber alma, haber yapma, kamuoyu oluşturma gibi çok önemli görevleri olduğunu dile getiren Kavaf, şunları kaydetti:

''Basının kamusal görevleri içinde son derece önemli olanlardan biri de kamuoyu oluşturmaktır. Demokrasi ile kamuoyu arasındaki güçlü bağ, yerel kamuoyunun ve dolayısıyla yerel basının önemini ortaya çıkarmaktadır. Yerel medya mensupları, yerel yöneticiler ve halkla çok yakın ilişki içinde bulunduklarından demokrasi kültürünün de ilk basamaklarını oluşturmakta, bu alanlarda da önemli katkıları söz konusu olmaktadır. Demokrasi çok sesliliktir. Özellikle Anadolu basını, çok sesliliğin ifadesidir. Yerel basın ne kadar güçlüyse yerelin sesi, ülke genelinde o denli güçlü duyulacaktır. Gazetecilik dünyanın en güzel, en heyecanlı, en zor mesleğidir. Kamunun hiç susmayan sesi olan gazetecilerin sorumluluğu çok büyüktür. Bilgi ve haber aktarımı herhangi bir ticari mal ve hizmetten farklı olarak toplumsal bir nitelik taşır. Gazeteci, ilettiği her haber ve bilginin sorumluluğunu üstlenir ve paylaşır.''

Kavaf, Denizli Gazeteciler Cemiyeti tarafından daha önce birkaç kez yapılan bu yarışmaya bir süre ara verildiğini, artık yeniden bu yarışmanın öneminin ortaya çıktığını, yarışmanın basın mensuplarının çalışmalarını da teşvik edeceğini sözlerine ekledi.

-DİĞER KONUŞMALAR-

Denizli Valisi Yavuz Erkmen de birlik ve beraberliğin bulunduğu yerde huzur ve başarı olduğunu söyledi. Bunun her şehirde, her meslekte böyle olduğunu, birlik ve beraberliğin ön planda tutulması gerektiğini kaydeden Erkmen, ''Nasıl çalışkanlığı, müteşebbisliği ile Denizli ön plana çıkmışsa gazeteci arkadaşları bundan ayrı tutmak mümkün değildir, onlar da bunun bir parçasıdır'' dedi.

Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekçi, haber alma özgürlüğünün, insanın temel haklarından biri olduğunu söyledi. Haber alma özgürlüğünü yerine getiren basın mensuplarının kutsal bir görev yaptığını belirten Zeybekçi, şunları kaydetti:

''İnsanlar hakkı olan haberleri alırlar, olaylardan haberdar olurlar ve bir kanaatleri oluşur ve o kanaatlerle karar verirler. Hem bölge, hem şehir, hem ülkeleri için önemli kararlar verirler. Onun için basın, medyamız böyle kutsal bir görevi yerine getirdiği için, zorluklarla mücadele ede ede yerine getirdiği için yerel ve ulusal basındaki bütün basın mensuplarına teşekkür ediyorum.

Biz istedik ki, Denizli'de basın mensupları kimsenin önünde eğilmesin, bunun için onlarla ortak çalışmalar yaptık, basın merkezi oluşturduk, onları ev sahibi yaptık.''

Zeybekçi, Denizli sanayisi hakkında basında çıkan olumsuz haberler nedeniyle de serzenişte bulundu. Dünyadaki ekonomik krizden elbette Denizli'nin de etkilendiğini ve bu süreçte 30 bin kişinin işsiz kaldığını belirten Zeybekçi, ''Sanki Denizli'nin tamamı bundan etkilenmiş. 'Denizli batıyor' cümlesini kullanmamın kimseye faydası olmadığı gibi, Denizli'ye de faydası olmayacak. Ağzımızdan çıkandan, yazdığımızdan sorumluyuz ve bu ülkede özgürlüğe kesinlikle saygı gösteriyoruz. İnsanlar söyleyebilmeli, yazabilmeli. Acaba ben söylersem başıma ne gelir diye düşünmemeli. Belirli sorumluluklarımızı da ıskalamamamız gerekir'' diye konuştu.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Atilla Sertel ise Denizli basınının, Türk basınında önemli bir ağırlığa sahip olduğunu ifade etti.

Törende konuşmaların ardından ödüller sahiplerine verildi. Yarışmaya katılan 70 eserin 10 kategoride değerlendirildiği yarışmada üç de özel ödül verildi.

Yarışmada mizanpaj dalında dereceye girenlere ödüllerini, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hilmi Bengi verdi.

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdür Vekili Salih Melek de basına katkılarından dolayı Denizli Valisi Yavuz Erkmen'e plaket verdi.

-ÖDÜLLER-

Kristal Horoz Gazetecilik Yarışmasında ödül alan gazeteci ve basın kuruluşlarının isimleri ise şöyle:

-Genel Haber

1. Ufuk Soyhan, 2. Ferah Işık ve Şengül Boz, 3. Murat Demirbilek

-Televizyon Haberi

1. Ümit Bilgiç, 2. Özkan Tokmak, 3. Ramazan Çetin

-Ekonomi Haberi

1. Ufuk Soyhan, 2. Ferah Işık, 3. Burak Güner

-Köşe Yazarlığı

1. Sedat Kurt, 2. Selami Aydın, 3. Engin Ünal

-Spor Haberleri

1. Adnan Özdemir, 2. Hacı Selamoğlu, Lütfi Koçak

-Televizyon program dalı

1. Osman Nuri Cerit, Muhammet Karaçay, 3. İlyas Haytan

-Televizyon Spor Haberleri

1. Lütfi Koçak, 2. Ümit Bilgiç

-Genel Haber Fotoğraf

1. Ufuk Soyhan, 2. Hüseyin Özgenç, 3. İlyas Haytan

-Spor Fotoğrafı

1. Arif Zor

-Mizanpaj

1. Selami Aydın, 2. Denizli Gazetesi, 3. Mehmet Başın

-Jüri Özel Ödülü:

Tahir Aygün

-Denizli Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü:

Osman Nuri Sözkesen

-Denizli Ticaret Odası Teşvik Ödülü:

Hasan Durna