Bakan Kasapoğlu'ndan milli okçulara tebrik

İSTANBUL / DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsun\'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası Finalleri\'nde altın madalya kazanan Yeşim Bostan-Demir Elmaağaçlı ikilisini tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

\"Samsun\'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası Finalleri\'nin ilk gününde Milli sporcularımız bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Yeşim Bostan ve Demir Elmaağaçlı\'nın mücadele ettiği Makaralı Yay Karışık Milli Takımımız, finalde Hintli rakiplerini mağlup ederek altın madalya kazandı. Sporcularımızın bu büyük başarıyı Avrupa rekoru kırarak elde etmesi, bizleri ayrıca gururlandırdı. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren Milli sporcularımızı gönülden kutluyor, bu değerli organizasyonda mücadele edecek diğer sporcularımıza başarılar diliyorum.\"