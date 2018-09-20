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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik 

İSTANBUL / DHA Gençlik ve Spor Bakanı Dr

20 Eylül 2018 03:01

İSTANBUL / DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası\'nda Grekoromen stilde altın madalya kazanan Kerem Kamal ile bronz madalyanın sahibi olan Erkan Ergen ve Muhittin Sarıçiçek\'i tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
\"Slovakya\'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Sampiyonası\'nda grekoromen stilde mindere çıkan milli sporcularımızın başarıları bizlere büyük bir gurur yaşattı. Şampiyonada altın madalya kazanan Kerem Kamal ile bronz madalya kazanan Erkan Ergen ve Muhittin Sarıçiçek\'i gönülden kutluyorum. Genç sporcularımızın elde ettiği bu değerli dereceleri,  kariyerleri boyunca tekrarlamalarını temenni ediyorum. Şampiyonada mücadele eden diğer sporcularımıza da madalya yolunda başarılar diliyorum.\"

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