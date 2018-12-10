Bakan Kasapoğlu'ndan milli atletlere tebrik

İSTANBUL / DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hollanda\'da düzenlenen 25\'inci Avrupa Kros Şampiyonası\'nda Türkiye\'ye ikisi altın, üçü bronz olmak üzere toplam beş madalya kazandıran milli atletleri kutladı.

Hollanda\'nın Tilburg kentinde düzenlenen 25\'inci Avrupa Kros Şampiyonası\'nda Türkiye iki altın, üç bronz olmak üzere toplam beş madalya kazandı. Yasemin Can kadınlarda zafere ulaşırken, diğer altın madalya büyük erkek takım mücadelesinde geldi.

3 KEZ ŞAMPİYON OLAN İLK SPORCU

Milli atlet Yasemin Can, Avrupa Kros Şampiyonası\'nda 26.05 süresiyle üst üstü üçüncü kez şampiyon olan ilk sporcu oldu.

U20 KADINLARDA İKİ MADALYA

Şampiyonanın ilk yarışı olan U20 kadınlar mücadelesinde İnci Kalkan, Avrupa üçüncülüğüne ulaştı. Bu yıl pistte Avrupa U18 Şampiyonası\'nda gümüş madalyası bulunan İnci, krosta da podyuma çıktı. U20 kadınlar mücadelesinde Emine Akbingöl 17\'nci, Derya Kunur da 19\'uncu sırayı elde edince toplamda 39 puana ulaşan Türkiye, bir podyum daha elde etti. U20 kadınlar takımda milli takım, Britanya ve Hollanda\'nın arkasında üçüncü sırayı aldı.

BAKAN\'DAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Kros Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi temsil eden milli atletler için bir tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

\"Hollanda\'nın Tilburg kentinde düzenlenen 25\'inci Avrupa Kros Şampiyonası\'nda mücadele eden ve organizasyonu 2 altın ve 3 bronz madalya ile tamamlayan milli atletlerimizi kutluyorum. Şampiyona tarihinde büyük kadınlarda üç kez şampiyonluk elde eden ilk isim olma başarısını göstererek göğsümüzü kabartan Yasemin Can\'ın, bu tarihi başarısı atletizme gönül veren gençlerimiz için büyük bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum. Aynı organizasyonda ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ederek bizleri gururlandıran tüm sporcularımızın başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum.\"